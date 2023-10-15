Российская фигуристка сломала ногу на контрольных прокатах

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что пропустит этап Гран-при России в Омске из-за перелома плюсневой кости стопы. Ее слова передает РИА Новости.

«К сожалению, пропускаю (омский этап). Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы. Сейчас восстанавливаюсь, на этой неделе планирую приступить к тренировкам на льду», — заявила фигуристка.

19-летняя спортсменка должна была выступить на втором этапе Гран-при.

В прошлом сезоне девушка приняла участие в двух этапах Гран-при России. На этапе в Казани Ксения заняла третье место с суммой баллов 207,55. На этапе в Перми Синицына заняла четвертое место, набрав 207,67 баллов. По результатам выступления на чемпионате России фигуристка стала восьмой.

С весны 2022 года российские фигуристы не участвуют в международных турнирах из-за отстранения.

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