Мостовой: Абаскаль вообще в школу не ходил

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии Sport24 высказался о своем обучении в тренерской академии Российского футбольного союза (РФС).

«Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре. Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Как я могу прогуливать, если самый старший из всех — все свое уже прогулял, ха-ха!

Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол. Где футбол, а где уроки испанца, ха-ха!

В cлучае ухода Абаcкаля из «Cпартака» меня вряд ли возьмут на cтажировку, а он не пойдет доучиватьcя на тренера к нам в школу РФC. Рано или поздно он доработает в моcковcком клубе, получит кругленькую cумму денег и уедет к cебе в Иcпанию — будет дальше отдыхать и получать удовольcтвие от жизни. Потому что вряд ли поcле «Cпартака» Абаcкаль будет где-либо работать», — заявил экс-футболист.

В начале июня Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за московский «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

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