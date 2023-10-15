Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналисты предсказали количество голов Овечкина в новом сезоне НХЛ

Журналистка Сильбер попросила коллег спрогнозировать количество голов Овечкина

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди известных североамериканских коллег. Сильбер попросила ответить на вопрос, сколько шайб забросит российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Из восьми опрошенных журналистов все сошлись на том, что капитан «столичных» преодолеет планку в 40 голов. Самый пессимистичный прогноз — 40 шайб, самый оптимистичный вариант — 50 голов.

В ночь на 14 октября «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» (0:4) в первом матче регулярного чемпионата нового сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин высказался об омоложении «Вашингтона».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий