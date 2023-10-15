Журналисты предсказали количество голов Овечкина в новом сезоне НХЛ

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди известных североамериканских коллег. Сильбер попросила ответить на вопрос, сколько шайб забросит российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Из восьми опрошенных журналистов все сошлись на том, что капитан «столичных» преодолеет планку в 40 голов. Самый пессимистичный прогноз — 40 шайб, самый оптимистичный вариант — 50 голов.

В ночь на 14 октября «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» (0:4) в первом матче регулярного чемпионата нового сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин высказался об омоложении «Вашингтона».