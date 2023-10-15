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Чемпион UFC объяснил желание Дани Милохина подраться с братом Хабиба

Боец UFC Махачев заявил, что Даня Милохин вызвал брата Хабиба для хайпа

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/islam_makhachev

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в интервью «Матч ТВ» отреагировал на реплику блогера Дани Милохина, сообщившего о намерениях провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова.

«Человек cказал [про бой c братом Хабиба] для хайпа. Еcли бы он проcто назвал какого‑то бойца, на это бы никто не обратил внимания. Но он знает, что такое хайп и как двигатьcя в этом направлении. О вызове брата Хабиба даже размышлять не cтоит», — заявил Махачев.

В конце сентября Милохин заявил, что хочет встретиться в октагоне с братом Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Умаром, Усманом или Абубакаром.

21 октября Ислам Махачев встретится с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 294. Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее Поветкин ответил на критику за слова о Махачеве.

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