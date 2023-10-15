Поветкин о критике за слова о Махачеве: оправдываться не хочу, мне до фонаря

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответил на критику болельщиков после своих слов о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламе Махачеве.

В начале октября Поветкин заявил, что болеет только за русских бойцов и не знает о Махачеве.

«Оправдываться не люблю. Я сказал так, как сказал. Понимаешь, у меня много друзей русских, которые дерутся. У меня конкретно за Махачева спросили. Я знаю, что есть боец такой, но я не слежу за ним. А что люди какую-то ерунду начинают нести... У меня много друзей и чеченцы, и азербайджанцы, и дагестанцы, я до сих пор общаюсь с ребятами. Все начинают на свой лад перекручивать, но я на это внимание не обращаю, мне до фонаря», — заявил Поветкин.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил бразильца Чарльза Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

21 октября Махачев встретится с Волкановски на турнир UFC 294. Изначально Махачев должен был драться с Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения.

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