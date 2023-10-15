Иностранный тренер заявил, что российские судьи берут много взяток

Черногорский футбольный тренер Миодраг Божович раскритиковал уровень судейства в России, передает Sport24.

«Судейство в России очень плохое. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень судейства. Все знают, кто предлагает деньги. Надо работать над теми людьми, которые их предлагают», — сказал Божович.

Летом Божович дал интервью, в котором заявил, что арбитры в России целенаправленно судили против его команд. Черногорский тренер поработал в пермском «Амкаре», «Москве», московском «Динамо», «Ростове», столичном «Локомотиве», тульском «Арсенале» и самарских «Крыльях Советов».

В сезоне-2013/14 он привел «Ростов» к победе в Кубке России, а семью годами ранее выводил пермский «Амкар» в финал этого турнира.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набрав 27 очков. Второе место занимают «Крылья Советов» (21), на третьем месте располагается петербургский «Зенит» (20).

Ранее Божович раскритиковал Артема Дзюбу за слова о Сергее Семаке.