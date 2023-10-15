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Боец Харитонов заявил, что одолеет Федора Емельяненко

Боец Харитонов: у Федора Емельяненко нет шансов против меня в боксе

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РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов заявил, что Федор Емельяненко не сможет одолеть его в боксерском поединке, передает Mma.metaratings.ru.

«У Феди нет шансов со мной по боксу. Где у него шансы по боксу со мной? Ноль шансов. Только какой-нибудь случайный удар. По MMA, я думаю, у нас была бы заруба», — сказал Харитонов.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

Ранее Федор Емельяненко рассказал об эмоциях перед боями.

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