Семин: Россия не обязана обыгрывать Кению

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении, заявив, что подопечные Валерия Карпина не обязаны побеждать, передает «Спорт-Экспресс».

«Обязана ли сборная побеждать и Кению? Они никому ничем не обязаны. Сборная хорошо провела матч с Камеруном. Нужно удержать этот уровень. Будут играть хорошо, победят», — сказал Семин.

Сборная России сыграет с Кенией 16 октября. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

12 октября сборная России обыграла национальную команду Камеруна со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер Александр Тарханов выделил позитивный момент в матче России против Камеруна.