Бывший футболист «Спартака» считает, что для России не важен результат игры с Кенией

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что сборной России не важен результат товарищеского матча против Кении, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, будут играть те ребята, которые не принимали участие в матче с Камеруном. Это не отборочные матчи. Так что результат не особо важен. Но и те ребята, которые выйдут, будут достойно выглядеть», — сказал Кечинов.

Сборная России сыграет с Кенией 16 октября. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

12 октября сборная России обыграла национальную команду Камеруна со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист ЦСКА призвал не платить членские взносы в УЕФА.