Бывший игрок сборной России оценил перспективы Роналду забить 1000 мячей за карьеру

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форварду саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду под силу забить 1000 мячей за карьеру, передает Vprognoze.ru.

«Все вполне реально. Роналду может еще долго играть. Он очень внимательно относится к восстановлению и подготовке к матчам. Ему по силам выступать еще пару лет на высшем уровне», — сказал Булыкин.

Роналду провел 979 матчей во всех турнирах за клубную карьеру, забил 726 мячей и записал на свой счет 231 результативную передачу. В составе сборной Португалии он вышел на поле 202 раза, забил 125 мяча и отдал 44 передачи.

13 октября Роналду в составе сборной Португалии обыграл в отборочном матче чемпионата Европы национальную команду Словакии (3:2). 38-летний футболист отметился дублем. Благодаря этой победе португальцы досрочно вышли на Евро-2024.

Ранее в посольстве Ирана отреагировали на информацию о 99 ударах плетью для Роналду.