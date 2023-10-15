Менеджер Махачева рассказал, почему его клиента никогда не признают лучшим бойцом

Али Абдель-Азиз, менеджер Ислама Махачева, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что его клиента никогда не признают лучшим бойцом, передает ESPN.

«Ислам Махачев — лучший легковес на планете. Люди могут говорить что угодно. Возможно, потому что он из России или из-за его акцента. Мне наплевать. И всем наплевать. Он лучший боец планеты», — сказал Абдель-Азиз.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Чарльза Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

21 октября Махачев встретится с Волкановски на турнир UFC 294. Изначально Махачев должен был драться с Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения.

Ранее Волкановски сделал заявление по поводу боя с Махачевым.