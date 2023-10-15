В «Лацио» отреагировали на новость об интересе к Тикнизяну

Спортивный директор римского «Лацио» Анджело Фабиани заявил, что клуб не следит за футболистом московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном, передает Sport24.

«Информация о том, что мы следим за Тикнизяном — неправда», — сказал Фабиани.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €5 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел четыре матча, отметившись одним забитым мячом.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 19 очков.

Ранее Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ».