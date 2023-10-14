Губерниев об Абаскале: он эмоциональный, импульсивный, не держит удар

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале. Слова Губерниева передает Metaratings.ru.

«Я думал, что он гораздо более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Он продолжает быть «теплым». Но поскольку руководство «Спартака» берет на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет», — сказал Губерниев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. 22 октября москвичи встретятся с «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. На второй строчке расположились самарские «Крылья Советов» (21). Замыкает тройку лидеров петербургский «Зенит» (20).

Ранее «Спартаку» посоветовали сменить главного тренера.