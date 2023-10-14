Тренер сборной Кении: очень важно играть против топовых команд, как Россия

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат заявил, что для его команды важен предстоящий товарищеский матч против национальной команды России. Слова Фырата передает «Чемпионат».

«Товарищеские матчи для нас и России очень важны. Для нас важно использовать возможность и играть такие матчи. Для меня важно играть против топовых команд, как Россия, потому что в таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие», — сказал Фырат.

16 октября сборная России сыграет с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Чехии заявили, что азиатские сборные будут бойкотировать матчи с Россией.