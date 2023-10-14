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Тренер сборной Кении: очень важно играть против топовых команд, как Россия

Тренер сборной Кении по футболу Фырат назвал Россию топовой командой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат заявил, что для его команды важен предстоящий товарищеский матч против национальной команды России. Слова Фырата передает «Чемпионат».

«Товарищеские матчи для нас и России очень важны. Для нас важно использовать возможность и играть такие матчи. Для меня важно играть против топовых команд, как Россия, потому что в таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие», — сказал Фырат.

16 октября сборная России сыграет с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Чехии заявили, что азиатские сборные будут бойкотировать матчи с Россией.

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