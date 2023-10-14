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Овечкин высказался о провале «Вашингтона» в прошлом сезоне: это был отстой

Овечкин назвал отстоем невыход «Вашингтона» в плей-офф в прошлом сезоне

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USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что его команда не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли по итогам прошедшего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Овечкина передает ESPN.

«Ох, это было отстойно. Но, знаете, у нас еще достаточно времени, чтобы восстановиться, освежить тело, освежить разум и подготовиться к этому сезону», — сказал Овечкин.

В ночь на 14 октября «Вашингтон» встречался с «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой «пингвинов» со счетом 4:0. При счете 3:0 в пользу «Питтсбурга» Овечкин получил пас от своего партнера по команде под чужую синюю линию и оказался один на один с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Нападающий хотел переправить шайбу в ворота между щитков, однако Джерри отразил этот удар.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени. «Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

Ранее в США Овечкина поблагодарили на русском языке.

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