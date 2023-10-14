Упавшей в расщелину в горах Непала альпинисткой оказалась чемпионка России

Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Спортсменка упала в расщелину. Оленева входила в группу из трех альпинистов, которые находились на высоте 6680 метров. Вместе с ней поднимались Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Они планировали подняться на гору высотой 8167 метров. Остальные участники экспедиции находятся над базовым лагерем. Они отметили, что Оленева упала вниз примерно на 500 метров, о чем говорят координаты GPS.

Альпинисты пытались взобраться на вершину без поддержки шерп. На поиски девушки выдвинулись спасатели. Также к поискам планируется подключить вертолет.

39-летняя Надежда Оленева является чемпионкой России по альпинизму 2022 года.

Ранее сообщалось, что на горе Казбек, где туристы попали под камнепад, начата спасоперация.