Мостовой ответил, сколько еще Дзюба будет играть в «лиге пешеходов»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба будет выступать в чемпионате России еще минимум три года. Его слова передает «РБ Спорт».

«Дзюба бережется в начале сезона. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит. До скольки лет Артем сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», — сказал Мостовой.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету три забитых мяча и три результативные передачи в 12 матчах за красно-зеленых во всех турнирах.

«Локомотив» после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 баллов. В прошлом сезоне красно-зеленые завершили сезон на восьмой строчке в чемпионате страны.

Ранее экс-тренер «Динамо» предсказал Дзюбе карьеру в секс-индустрии.