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Страна БРИКС собирается провести Олимпийские игры

Глава Индии Моди заявил о намерении страны принять летнюю Олимпиаду 2036 года

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о заинтересованности в проведении летней Олимпиады 2036 года. Его слова передает ТАСС.

«Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», — сказал Моди.

13 октября Томас Бах сообщил, что на исполкоме МОК было принято решение включить в программу Игр-2028 пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в МОК заявили, что к 2040 году только 10 стран смогут принять зимнюю Олимпиаду.

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