В Чехии заявили, что азиатские сборные будут бойкотировать матчи с Россией

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в случае перехода Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК) местные сборные также будут бойкотировать матчи с российской сборной. Слова чешского специалиста передает «РБ Спорт».

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы сборной России. Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи с Россией, как это делают европейские. Просто их будет не так много. Япония, Австралия и Южная Корея вряд ли согласятся играть против России», — сказал Петржела.

16 октября сборная России сыграет с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее молодежная сборная России обыграла сверстников из «Сантоса».