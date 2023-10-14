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Семак ответил, удалось ли «Зениту» компенсировать уход Малкома

Тренер «Зенита» Семак заявил, что клуб не смог компенсировать уход Малкома

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что петербургскому клубу не удалось компенсировать уход бразильского форварда Малкома. Его слова передает Legalbet.

«Конечно, не удалось. По позиции игрока мы найти не смогли, пытаемся за счет игровой схемы выходить из ситуации. Малкому желаем удачи, он заслужил хороший контракт, он сам этого хотел. Мы рады за него, смотрим его матчи», — сказал Семак.

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» с 17 баллами расположился на восьмой строчке.

В следующем туре петербургский клуб на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее «Спартак» и «Зенит» призвали убирать тренеров, если те не изменятся.

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