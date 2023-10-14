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В США Овечкина поблагодарили на русском языке

Американская журналистка Каплан поблагодарила Овечкина на русском языке

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Alex Brandon/AP

Журналистка ESPN Эмили Каплан взяла интервью у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед матчем с «Питтсбург Пингвинз» (0:4).

Российский хоккеист ответил на вопросы, после чего журналистка поблагодарила Александра ну русском языке, сказав «Спасибо!», на что Овечкин улыбнулся и ответил: «Пожалуйста».

При счете 3:0 в пользу «Питтсбурга» Овечкин получил пас от своего партнера по команде под чужую синюю линию и оказался один на один с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Нападающий хотел переправить шайбу в ворота между щитков, однако Джерри отразил этот удар.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени. «Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

Ранее Овечкина раскритиковали в США.

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