«Старик, которому нужны ходунки»: Овечкина раскритиковали в США

Североамериканские фанаты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после матча регулярного чемпионата между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) высмеяли капитана и российского нападающего «столичных» Александра Овечкина. Комментарии болельщиков приводит InoProSport.

«Овечкин выглядит как старик, которому нужны ходунки», — написал @E_Isom.

«Ови сегодня выглядел каким-то потерянным и совершенно бесполезным. Играл ужасно. Такое впечатление, что он абсолютно не в форме», — отметил @jmattheus67.

«Овечкин выглядит лет на 90: у него нет нескольких зубов, полно морщин и седая голова», — заключил @careybl40195922.

«Ови – это уже отработанный материал», — посмеялся @Based_Byzantine.

При счете 3:0 в пользу «Питтсбурга» Овечкин получил пас от своего партнера по команде под чужую синюю линию и оказался один на один с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Нападающий хотел переправить шайбу в ворота между щитков, однако Джерри отразил этот удар.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени. «Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

Ранее «Питтсбург» посмеялся над Овечкиным.