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Бывший форвард «Динамо» надеется вернуться в Россию

Нападающий «Сивасспора» Н'Жье заявил, что надеется вернуться в Россию

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Global Look Press

Футболист турецкого клуба «Сивасспор» и национальной сборной Камеруна Клинтон Н'Жье, ранее выступавший за московское «Динамо», ответил на вопрос о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Игра в России была хорошим опытом для меня. Возможно, однажды я вернусь. Надеюсь на это», — заявил форвард.

За бело-голубых африканский Н'Жье выступал с 2019 по 2022 год. Камерунец за три сезона провел 66 матчей, в которых забил шесть мячей. В сезоне-2021/22 он стал бронзовым призером чемпионата России.

12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоялся товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее футболист сборной Камеруна заявил, что испытал гордость во время матча с Россией.

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