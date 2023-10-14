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Вратарь сборной России может вернуться в Бундеслигу

Агент Смирнов заявил, что в «Байере» не забывают про российского вратаря Лунева

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, рассказал, что поддерживает связь с представителями леверкузенского «Байера». Его слова передает Legalbet.

«Очень интересно посмотреть, как «Карабах» сыграет с «Байером» в Леверкузене в конце октября. Лидеры группы, плюс Андрей сыграет против своей бывшей команды. Немецкий клуб в новом сезоне показывают невероятные результаты. Забивает очень много мячей. Игра против «Байера» станет настоящим испытанием.

В Леверкузене про Лунева не забывают. Симон Рольфес (управляющий директор «Байера» — «Газета.Ru») спрашивает про него, я ему скидывал нарезку сейвов. Есть ли шанс, что Андрей вернется в Бундеслигу? Все предложения должны поступать в клуб. У Андрея контракт с «Карабахом». Сейчас некорректно говорить о каких-то предложениях. Все мысли только о «Карабахе», — заявил агент.

26 октября «Карабах» на выезде сыграет с «Байером» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. После двух матчей обе команды имеют в своем активе шесть очков.

Летом 2023 года Лунев покинул «Байер» на правах свободного агента. Соглашение с казахстанским клубом рассчитано по схеме «1+1». В России 31-летний вратарь выступал за петербургский «Зенит» и «Уфу».

Ранее Смирнов заявил, что в Баку его клиенту легче, чем в Леверкузене.

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