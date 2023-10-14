«Спартак» и «Зенит» призвали убирать тренеров, если те не изменятся

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, болельщик петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев в комментарии Legalbet высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне обидно за «Спартак». Клуб с такими традициями должен быть минимум в пятерке. Мне кажется, в команде проблемы, как и у Семака в «Зените», в котором звездный состав, а игра пропала. Это связано с тем, что они потеряли изюминку, которая позволяла им управлять командой и придумывать что-то новое. Они действуют по старым шаблонам, их уже изучили. От этого команды начинают стагнировать.

Семаку и Абаскалю нужно переформатироваться, потому что они потеряли свежесть. Тренерам такого уровня нельзя сидеть на одном месте. Их схемы уже не работают.

Что если они не переформатируются? Убирать тренеров, потому что они с этим уже ничего не сделают. Значит, они себя исчерпали в этих командах», — заявил Васильев.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» с 17 баллами расположился на восьмой строчке.

В следующем туре петербургский клуб на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а красно-белые в Москве сразятся с «Пари Нижний Новгород». Обе встречи пройдут 22 октября.

Ранее «Спартаку» посоветовали сменить главного тренера.