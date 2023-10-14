Навка ответила на вопрос, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры 2024 года, несмотря на нейтральный статус. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Стоит ли ехать тем россиянам, которые могут себе это позволить? Мой ответ — да. Как спортсменка я знаю, что олимпийский век очень короток и его нужно использовать, если есть такая возможность. Нужно ехать даже с условием нейтрального статуса», — заявила Навка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее МОК добавил пять новых видов спорта в Олимпийские игры.