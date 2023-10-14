Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Навка ответила на вопрос, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка Навка заявила, что россиянам стоит ехать на Игры-2024

close
100%
Надежда Стрелец/YouTube

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры 2024 года, несмотря на нейтральный статус. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Стоит ли ехать тем россиянам, которые могут себе это позволить? Мой ответ — да. Как спортсменка я знаю, что олимпийский век очень короток и его нужно использовать, если есть такая возможность. Нужно ехать даже с условием нейтрального статуса», — заявила Навка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее МОК добавил пять новых видов спорта в Олимпийские игры.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий