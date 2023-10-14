Костомаров показал, как управляет автомобилем: счастья полные штаны

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram-канале видео, как управляет автомобилем.

«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — подписал под видео спортсмен.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомаров был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

Ранее Костомаров продал мотоцикл ради протеза для руки.