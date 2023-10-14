Мостовой о совмещении работы в сборной и клубе: Карпину все сходит с рук

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «РБ Спорт» выразил мнение, что совмещение работы в клубе и национальной команде неприемлемо для тренера.

«Совмещение Карпина? Это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно. Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук. Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», — заявил экс-футболист.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он также является главным тренером «Ростова».

16 октября сборная России сыграет с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в УЕФА объяснили, почему президент РФС остается в организации.