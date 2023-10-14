«Сохраните этот момент»: «Питтсбург» посмеялся над Овечкиным

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» в социальной сети X (бывший Twitter) после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на нереализованный момент капитана «столичных» Александра Овечкина.

При счете 3:0 в пользу «Питтсбурга» Овечкин получил пас от своего партнера по команде под чужую синюю линию и оказался один на один с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Нападающий хотел переправить шайбу в ворота между щитков, однако Джерри отразил этот удар.

«Сохраните этот момент в разделе: «Вещи, которые вы любите видеть», — написала пресс-служба «Питтсбурга».

Поединок завершился крупной победой «Пингвинз» со счетом 4:0.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени. «Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Вашингтона» назвал главные качества Овечкина.