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В УЕФА объяснили, почему президент РФС Дюков остается в организации

В УЕФА заявили, что отстранение российских команд не относится к чиновникам

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РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков останется членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), так как решение об отстранении российских клубов и сборных не затрагивает должностных лиц в организации. Об этом заявили в УЕФА на запрос польского издания Sport.

«Принятое иcполнительным комитетом УЕФА 28 февраля 2022 года решение о временном отcтранении роccийcких клубов и cборных не затрагивает роccийcких должноcтных лиц в иcполнительном комитете УЕФА, комитетах и комиccиях УЕФА», — говоритcя в заявлении организации.

Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года, его мандат действует до 2025 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В сентябре 2023-го президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания специальной военной операции.

Ранее FourFourTwo назвал самое принципиальное дерби в футболе.

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