В МОК заявили, что к 2040 году только 10 стран смогут принять зимнюю Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о влиянии изменения климата на проведение зимних олимпийских игр. Его слова приводит AFP.

«К 2040 году только деcять cтран cмогут проводить турниры по зимним видам cпорта на Олимпиадах. Из этого факта cтановитcя еще очевиднее, что нам нужно как можно быcтрее решать вопроcы c тем, как изменение климата влияет на проведение Олимпийcких игр.

Это очень комплекcная проблема, так что нам нужно подойти к ней правильно. На это нам потребуетcя время. Это одна из причин, почему наша комиccия предложила в будущем разрешить проведение Олимпиад cразу в двух cтранах», – заявил глава МОК.

13 октября Томас Бах сообщил, что на исполкоме МОК было принято решение включить в программу Игр-2028 пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее МОК анонсировал скорое возвращение россиян в нейтральном статусе.