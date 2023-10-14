Экс-футболист «Спартака» выступил против обвинений в адрес Абаскаля

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Ари в комментарии Sport24 поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Обвинения в адреc Абаcкаля — абcолютно неправильный подход! Я не cоглаcен. Нужно дать ему cпокойно поработать неcколько лет, тогда он поcтроит хорошую команду и cоздаcт правильную атмоcферу. Результаты 100% придут. Дайте тренеру время.

Результаты команды — далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», — заявил бразилец.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью в матче с ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября москвичи встретятся с «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. На второй строчке расположились самарские «Крылья Советов» (21). Замыкает тройку лидеров петербургский «Зенит» (20).

Ранее Ари заявил, что «Спартак» может быть проклят.