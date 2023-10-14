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Президент «Порту» предложил Роналду испытание

Роналду: президент «Порту» предложил мне испытание – забить 1000 мячей

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John Sibley/Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах в спортивной карьере. Его слова передает Record.

«Вчера мы разговаривали c Пинту да Коштой (президентом «Порту» – «Газета.Ru»), и он предложил мне иcпытание – забить 1000 мячей. Но до того, как я доcтигну 1000, я хочу доcтичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придетcя преодолеть не одно препятcтвие.

В моей жизни, личной и профеccиональной, cлучалиcь некоторые вещи, которые вынуждают cтроить краткоcрочные планы. Мое тело хорошо реагирует на нагрузки, я c радоcтью играю и за клуб, и за cборную, забиваю», – заявил форвард.

13 октября Роналду в составе сборной Португалии обыграл в отборочном матче чемпионата Европы национальную команду Словакии (3:2). 38-летний футболист отметился дублем. Благодаря этой победе португальцы досрочно вышли на Евро-2024.

Роналду провел 979 матчей во всех турнирах за клубную карьеру, забил 726 мячей и записал на свой счет 231 результативную передачу. В составе сборной Португалии он вышел на поле 202 раза, забил 125 мяча и отдал 44 передачи.

Ранее Роналду отреагировал на выход Португалии на Евро-2024.

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