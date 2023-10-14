Овечкин признался, что его ошибка помогла Малкину забросить шайбу

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его ошибка помогла нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину забросить шайбу в очном поединке команд, передает Sport24.

«Прежде всего, это была моя ошибка, которая привела к голу. Шайба отлетела от моей клюшки к синей линии и перешла к соперникам», — сказал Овечкин.

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Питтсбурга».

Малкин отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами.

Ранее Малкин стал первой звездой матча против «Вашингтона».