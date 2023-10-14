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Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» крупно обыграть «Вашингтон»

Гол и три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» крупно обыграть «Вашингтон»

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Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» обыграл «Вашингтон».

Встреча, которая состоялась в «Вашингтоне» завершилась победой гостей со счетом 4:0.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

По результатам регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции. От «Флориды», которая заняла восьмое место, дающее право участвовать в плей-офф, команда отстала на два очка.

Ранее Малкин набрал три очка за восемь минут матча с «Вашингтоном».

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Хоккей. НХЛ
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