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Малкин набрал три очка за восемь минут матча с «Вашингтоном»

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин набрал три очка за 8 минут игры с «Вашингтоном»

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин смог набрать три очка за восемь минут матча регулярного чемпионата против «Вашингтона», за который играет Александр Овечкин.

Сперва россиянин забил гол, а затем дважды ассистировал своему капитану Сидни Кросби.

Сейчас идет третий период матча. «Питтсбург» выигрывает со счетом 3:0.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

По результатам регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции. От «Флориды», которая заняла восьмое место, дающее право участвовать в плей-офф, команда отстала на два очка.

Для «Вашингтона» это первый матч в новом сезоне. «Питтсбург» в первом матче обыграл уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 2:4. В той встрече Малкин не смог отметиться баллами за результативность.

Ранее российские хоккеисты попали в топ лучших игроков НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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