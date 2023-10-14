Экс-футболист «Динамо»: сборной России не нужны соперники уровня Кении

Футбольный эксперт Олег Терехин поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Камеруна, в котором россияне победили со счетом 1:0, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Можно ли сказать по матчу с Камеруном, что наша сборная делает шаги вперед? Делает. Но нужны соперники уровня Камеруна. Не Кении, Азербайджана или Кыргызстана. Нашим игрокам сложно настроиться на такие сборные», — сказал Терехин.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее Валерий Масалитин выделил недостатки в игре сборной России в матче с Камеруном.