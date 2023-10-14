Экс-игрок ЦСКА выделил недостатки в игре сборной России в матче с Камеруном

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что у сборной России не было достаточной сыгранности в товарищеском матче против национальной команды Камеруна, передает Vprognoze.ru.

У нас не было достаточной сыгранности в обороне. Чем и воспользовался соперник. Хорошо, что в этих эпизодах вратарь Сафонов не позволил камерунцам реализовать созданные моменты», — сказал Масалитин.

Также Масалитин отметил, что в передней линии сборной России был сумбур.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее экс-голкипер сборной СССР обвинил Камерун в расслабленности в игре с Россией.