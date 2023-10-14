РУСАДА намерено оспорить в CAS лишение статуса соответствия

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уведомление о желании оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) лишение статуса соответствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

«Критическим замечанием WADA является несоответствие текста некоторых пунктов федерального закона о спорте положениям Всемирного антидопингового кодекса. Операционная деятельность РУСАДА реализуется в соответствии с международными стандартами», — заявили в РУСАДА.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

В WADA и ранее заявляли, что статус РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее сообщалось, что WADA намерено судиться с РУСАДА.