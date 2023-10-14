Стала известна причина драки футболистов молодежной сборной РФ со сверстниками из «Палмейраса»

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал драку между своими подопечными и сверстниками из бразильского «Палмейраса», отметив, что у игроков не выдержали нервы, передает «Чемпионат».

«Игроки обеих команд набегались и стали чаще не успевать друг за другом. На фоне утомления нервы не всегда выдерживают. Один не сдержался, другой следом ответил, и понеслась», — сказал Шабаров.

Стычка произошла в концовке игры — на 87-й минуте матча один из футболистов южноамериканского клуба ударил по лицу воспитанника академии петербургского «Зенита» Илью Родионова, после чего в центре поля состоялась небольшая потасовка, по итогам которой Родионов вместе с его обидчиком получили по красной карточке и были удалены с поля.

Игра завершилась победой россиян со счетом 3:1. Счет в первом тайме открыл 18-летний нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров. На 19-й минуте ответный мяч забил 19-летний полузащитник Кауан Сантос.

Ранее футболисты сборной России подрались с игроками «Палмейраса».