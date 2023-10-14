Тренер «Вашингтона» поделился ожиданиями от Овечкина в новом сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что ждет от российского нападающего команды Александра Овечкина игры на своем уровне, передает пресс-служба команды.

«Просто ожидаю, что он будет играть в соответствии со своими стандартами. Для нас это эффективный игрок во всех трех зонах. Я думаю, что он будет продолжать это делать», — сказал Карбери.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного чемпионата нового сезона «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом». Матч состоится 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России предсказал количество голов Овечкина в новом сезоне НХЛ.