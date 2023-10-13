Загитова показала себя в необычном образе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новое видео в своем Telegram-канале.

Спортсменка показалась перед подписчиками в необычном образе, надев на себя элементы одежды из черного цвета, и попросила публику оценить ее внешний вид.

«Как вам лук?» — спросила Загитова у аудитории.

Помимо золота Игр в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин перенес вторую операцию за восемь дней.