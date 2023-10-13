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Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году

Forbes: Роналду заработает на $125 млн больше Месси по итогам 2023 года

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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам 2023 года заработает $260 млн. Об этом сообщает Forbes.

38-летний форвард занимает первое место по доходам в рейтинге среди профессиональных футболистов. $200 млн составляет заработок по контракту, еще $60 млн Роналду получает за участие в рекламных акциях. Следом за ним с заработком в $135 млн расположился аргентинец Лионель Месси. Третье место досталось бразильцу Неймару, который с нового сезона выступает за «Аль-Хиляль» и зарабатывает $112 млн.

В топ-5 попали также Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Карим Бензема из «Аль-Иттихада».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий во всех турнирах провел 11 матчей, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

38-летний форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

Ранее нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев заявил, что сборная Камеруна умеет играть в футбол.

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