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МОК анонсировал скорое возвращение россиян в нейтральном статусе

Глава МОК Бах заявил, что большинство федераций близки к возвращению россиян

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Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что большинство спортивных федераций близки к консенсусу по вопросу возвращения российских атлетов в нейтральном статусе. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на Международном форуме атлетов этот вопрос обсуждался в широком формате. Также на нем прозвучало предложение от африканских спортсменов допустить россиян под своим флагом.

«В каждом виде спорта, где соревнуются нейтральные атлеты, это было спокойное возвращение. Мы не наблюдали никаких протестов или отказов, у нас позитивный отклик от спортсменов, которые соревнуются на равных условиях», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее WADA намерено судиться с РУСАДА о несогласии с критериями восстановления.

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