Соболев заявил, что сборная Камеруна умеет играть в футбол

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев после матча против национальной команды Камеруна в интервью «РБ Спорт» заявил, что африканский коллектив заставил его серьезно понервничать.

«Соперник играл на ЧМ-2022, уровень чувствуется. Да, у них не было сегодня двух-трех серьезных ребят, но это мощная команда, которая хорошо бежит. Давно таких матчей у нас не было. Это во всем чувствуется — и по тому, как бегут, как за спину открываются, как передачи отдают. Эта команда умеет играть в футбол», — заявил Соболев.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее игрок сборной России Евгений Харин рассказал о шутке Валерия Карпина после победы над Камеруном.