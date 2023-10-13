Форвард «Спартака» Соболев сравнил себя с дельфинами

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев в интервью «РБ Спорт» рассказал, как посетил «Москвариум».

Перед матчем сборной России против сборной Камеруна Соболев принял участие в съемках промо-ролика, который прошел в «Москвариуме», где снялся на фоне дельфинов.

«Символ Камеруна — львы, я же как с дельфинами больше. Съемки были в «Москвариуме»: сначала посмотрели представление, потом вышел к своим «братьям» и чуть с ними побыл. Они ныряют так же, как и я», — заявил Соболев.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее футболисты молодежной сборной России подрались с игроками «Палмейраса».