Экс-тренер сборной России предсказал количество голов Овечкина в новом сезоне НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью RT заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин может забросить в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от 30 до 40 шайб.

По его словам, ключевым фактором, который повлияет на результативность Овечкина, станет его здоровье.

«Полагаю, что количество заброшенных шайб Александром в новом сезоне будет напрямую зависеть от его физической формы и здоровья. Считаю, что он полностью готов к данному вызову. С учетом его характера мы вполне можем рассчитывать на 30 или 40 голов от него», — заявил Плющев.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос об уходе из хоккея.