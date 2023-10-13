Экс-тренер «Динамо» упрекнул Россию в зацикленности на европейцах

Бывший главный тренер московского «Динамо» Миодраг Божович в интервью Sport24 заявил, что текущий уровень иностранных тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) является крайне низким.



«У России комплекс на европейцев. Ваша страна всегда хочет, чтобы они тут работали. Почувствовал это, когда тут работал. А какие сейчас европейские тренеры есть в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв. Не надо за ними бегать, надо своих тренеров воспитывать!» — заявил Божович.

На данный момент в чемпионате России работают четыре тренера-иностранца — Владимир Ивич («Краснодар»), Давид Деограсия («Оренбург»), Марцел Личка («Динамо») и Гильермо Абаскаль («Спартак»).

Лидером в турнирной таблице РПЛ после 11 туров является «Краснодар», в его активе 27 очков.

Ранее экс-нападающий сборной России Ари заявил, что «Спартак» может быть проклят.