Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Ари в интервью Sport24 высказался о выступлении команды под руководством Гильермо Абаскаля в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, столичный клуб постоянно стагнирует от старта сезона к концу, из-за чего раз за разом не может достигнуть высокого результата.

«У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты. Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение», что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», — заявил Ари.



После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября москвичи встретятся с «Пари НН».

Ранее футболист сборной Нигерии Клинтон Нжи после матча со сборной России похвалил Сергея Собянина.