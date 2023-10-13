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Ари заявил, что «Спартак» может быть проклят

Экс-игрок сборной России Ари заявил, что «Спартак» может быть проклят

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РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Ари в интервью Sport24 высказался о выступлении команды под руководством Гильермо Абаскаля в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, столичный клуб постоянно стагнирует от старта сезона к концу, из-за чего раз за разом не может достигнуть высокого результата.

«У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты. Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение», что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», — заявил Ари.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября москвичи встретятся с «Пари НН».

Ранее футболист сборной Нигерии Клинтон Нжи после матча со сборной России похвалил Сергея Собянина.

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