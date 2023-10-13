Овечкин ответил на вопрос об уходе из хоккея

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру, пока им движет игра. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Я все еще наслаждаюсь хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, я закончу с игрой, потому что было бы неправильно оставаться здесь и делать не то, чего я бы хотел, Мною движет только игра, вы знаете. Просто атмосфера на льду и вне льда, понимаете. Я просто немного веселюсь», — заявил россиянин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.