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Овечкин ответил на вопрос об уходе из хоккея

Овечкин заявил, что уйдет из хоккея когда перестанет получать удовольствие

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру, пока им движет игра. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Я все еще наслаждаюсь хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, я закончу с игрой, потому что было бы неправильно оставаться здесь и делать не то, чего я бы хотел, Мною движет только игра, вы знаете. Просто атмосфера на льду и вне льда, понимаете. Я просто немного веселюсь», — заявил россиянин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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